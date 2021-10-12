12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
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Возвращение Малиновского реально: экс-игрок сборной Украины назвал условие

Сергей Шаховец
12 октября, 15:59
В сегодняшнем матче против сборной Боснии и Герцеговины украинцы не смогут рассчитывать на двух самых дорогих футболистов – Зинченко и Малиновского

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Но если игрок Манчестер Сити пропустит поединок во Львове из-за травмы, то Руслан находится вне заявки сборной из-за конфликта с наставником команды. О том, сможет ли в будущем ключевой футболист Аталанты вернутся в национальную команду Украины, рассказал в интервью Meta-ratings бывший футболист Динамо Владислав Ващук.

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"Вернется ли Малиновский в сборную при Петракове? Все может быть. Если найдут общий язык и поговорят. Инициатива, наверное, может исходить от обоих. Самое главное, что футболисты, будь это Малиновский или любой другой на его месте, не должны быть в конфликте с главным тренером.

Он отвечает за результат и это его решение, иначе сам футболист обрезает свой путь в сборную. Футболисты должны быть в обойме, кто бы не пришел в сборную. Это его выбор и решение.

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

Думаю, нельзя ставить вопрос так, что Петраков и сборная доказали, что без Зинченко и Малиновского команда тоже способна выигрывать. Эти ребята и те же травмированные тоже игроки сборной, они ими остаются, несмотря на какие-то трения между футболистом и главным тренером.

Сборная Украины имеет все шансы одержать победу во Львове / Фото: Getty Images

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Нельзя эти склоки подогревать в прессе. Прежде всего, это внутренняя ситуация сборной. Информация дошла до журналистов, которые подлили масла в огонь. Теперь надо эту ситуацию потушить, чтобы она не мешала команде добиваться решения больших задач. Много отвлекающих факторов, которые мешают. А у команды стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира" – сказал Ващук.

Владислав Ващук / Фото: Сегодня|Спорт

Напомним, Александр Петраков отказался от услуг Малиновского после того, как тот покинул лагерь сборной перед товарищеским матчем с Чехией.

Итогом конфликта стало отсутствие Малиновского в списке игроков сборной на решающие поединки отбора ЧМ-2022 в октябре. На выходных без Руслана Украина обыграла в Хельсинки Финляндию 2:1.

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После чего Малиновский дал понять, что готов зарыть топор войны.

Напомним, что сегодня сборная Украины проведет ключевой матч в борьбе за путевку в плей-офф со сборной Боснии и Герцеговины. Онлайн поединка Украина – Босния уже есть на нашем сайте, начало встречи в 21:45.

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