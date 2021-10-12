12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Повернення Маліновського можливе: екс-гравець збірної України назвав умову

Сергій Шаховець
12 жовтня, 15:59
У сьогоднішньому матчі проти збірної Боснії і Герцеговини українці не зможуть розраховувати на двох найдорожчих футболістів – Зінченка і Маліновського

Малиновський vs Петраков / Фото: Reuters

Але якщо гравець Манчестер Сіті пропустить поєдинок у Львові через травму, то Руслан знаходиться поза заявкою збірної через конфлікт з наставником команди. Про те, чи зможе в майбутньому ключовий футболіст Аталанти повернуться в національну команду України, розповів в інтерв'ю Meta-ratings колишній футболіст Динамо Владислав Ващук.

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"Чи повернеться Маліновський до збірної за Петракова? Все можливо. Якщо знайдуть спільну мову і поговорять. Ініціатива, напевно, може виходити від обох. Найголовніше, що футболісти, будь це Маліновський чи будь-який інший на його місці, не повинні бути в конфлікті з головним тренером.

Він відповідає за результат і це його рішення, інакше сам футболіст обрізає свій шлях до збірної. Футболісти повинні бути в обоймі, хто б не прийшов до збірної. Це його вибір і рішення.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Думаю, не можна ставити питання так, що Петраков і збірна довели, що без Зінченка і Маліновського команда теж здатна вигравати. Ці хлопці й ті ж травмовані теж гравці збірної, вони ними залишаються, незважаючи на якісь непорозуміння між футболістом і головним тренером.

Збірна України має всі шанси здобути перемогу у Львові / Фото: Getty Images

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Не можна ці склоки підігрівати в пресі. Перш за все, це внутрішня ситуація збірної. Інформація дійшла до журналістів, які підлили масла у вогонь. Тепер треба цю ситуацію згасити, щоб вона не заважала команді добиватися вирішення великих завдань. Багато відволікаючих чинників, які заважають. А у команди стоїть завдання вийти до фінальної частини чемпіонату світу"- сказав Ващук.

/ Фото: Сегодня|Спорт

Нагадаємо, Олександр Петраков відмовився від послуг Маліновського після того, як той покинув табір збірної перед товариським матчем з Чехією.

Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022 в жовтні. На вихідних без Руслана Україна обіграла в Гельсінкі Фінляндію 2:1.

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Після чого Маліновський дав зрозуміти, що готовий закопати сокиру війни.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України проведе ключовий матч у боротьбі за путівку в плей-оф зі збірною Боснії і Герцеговини. Онлайн поєдинку Україна – Боснія вже є на нашому сайті, початок зустрічі о 21:45.

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