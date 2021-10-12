Повернення Маліновського можливе: екс-гравець збірної України назвав умову

Малиновський vs Петраков / Фото: Reuters

Але якщо гравець Манчестер Сіті пропустить поєдинок у Львові через травму, то Руслан знаходиться поза заявкою збірної через конфлікт з наставником команди. Про те, чи зможе в майбутньому ключовий футболіст Аталанти повернуться в національну команду України, розповів в інтерв'ю Meta-ratings колишній футболіст Динамо Владислав Ващук.

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"Чи повернеться Маліновський до збірної за Петракова? Все можливо. Якщо знайдуть спільну мову і поговорять. Ініціатива, напевно, може виходити від обох. Найголовніше, що футболісти, будь це Маліновський чи будь-який інший на його місці, не повинні бути в конфлікті з головним тренером. Він відповідає за результат і це його рішення, інакше сам футболіст обрізає свій шлях до збірної. Футболісти повинні бути в обоймі, хто б не прийшов до збірної. Це його вибір і рішення.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Думаю, не можна ставити питання так, що Петраков і збірна довели, що без Зінченка і Маліновського команда теж здатна вигравати. Ці хлопці й ті ж травмовані теж гравці збірної, вони ними залишаються, незважаючи на якісь непорозуміння між футболістом і головним тренером.

Збірна України має всі шанси здобути перемогу у Львові / Фото: Getty Images

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Не можна ці склоки підігрівати в пресі. Перш за все, це внутрішня ситуація збірної. Інформація дійшла до журналістів, які підлили масла у вогонь. Тепер треба цю ситуацію згасити, щоб вона не заважала команді добиватися вирішення великих завдань. Багато відволікаючих чинників, які заважають. А у команди стоїть завдання вийти до фінальної частини чемпіонату світу"- сказав Ващук.

/ Фото: Сегодня|Спорт

Нагадаємо, Олександр Петраков відмовився від послуг Маліновського після того, як той покинув табір збірної перед товариським матчем з Чехією.

Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022 в жовтні. На вихідних без Руслана Україна обіграла в Гельсінкі Фінляндію 2:1.

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Після чого Маліновський дав зрозуміти, що готовий закопати сокиру війни.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України проведе ключовий матч у боротьбі за путівку в плей-оф зі збірною Боснії і Герцеговини. Онлайн поєдинку Україна – Боснія вже є на нашому сайті, початок зустрічі о 21:45.