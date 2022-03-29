"Возле дома шли бои, все как в фильме ужасов": гендиректор Шахтера – о пережитом ужасе войны

Сергей Палкин - об итогах 2021 года и целях на 2022-й / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Уже более месяца Россия активно бомбит украинские города, развязывая геноцид на нашей территории. Ракеты рушат здания и убивают мирное население, в том числе и детей.

Война поставила на паузу наш футбол, УПЛ приостановлена на неопределенный срок. Тем временем, Шахтер переключился на гуманитарную помощь украинцам и армии.

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Генеральный директор дончан Сергей Палкин в интервью The Daily Mail вспомнил первый день войны. Функционер рассказал о первых мыслях и о том, как помогал иностранцам эвакуироваться из страны.

"Помню, как проснулся от звуков бомбежек и взрывов, это было сюрреалистично. Я не мог поверить в то, что слышал и видел. Утром я был дома с семьей, а к вечеру уже ехал в офисы клубов в Киеве. Пытался организовать способ как можно быстрее доставить всех международных игроков в безопасное место, а также отправить юношей в молодежной академии подальше от опасности. Я помню, как ехал туда и видел, как люди в слепой панике суетились, пытаясь убежать, чувство было ужасным.

Я не могу описать это чувство и мысли, проходившие в моей голове. Надеялся, что вся моя семья будет в порядке. Футбольный бизнес в то время явно не имел значения. Лига была приостановлена и я был в постоянном контакте с нашими легионерами и их агентами.

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Нам приходилось рассматривать разные сценарии развития событий и пытаться найти оптимальное решение для каждого игрока. К счастью, сейчас легионеры и их семьи покинули Украину и добрались до безопасных мест. Украинские игроки находятся в разных городах, в основном – на западе страны.

Некоторые из них активно участвуют в помощи гражданскому населению и армии. Другие присоединились к сотрудникам гуманитарного центра во Львове. Есть и некоторые сотрудники, поступившие в ряды Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны".

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Также Палкин рассказал о работе гуманитарного центра "Арене-Львов", которому клуб активно помогает. Напомним, что именно на этом стадионе Шахтер проводил домашние матчи в первые годы после отъезда из оккупированного Донецка.

"Клуб участвует в работе гумцентра на "Арене-Львов" для приема и размещения там беженцев. Президент нашего клуба Ринат Ахметов активно помогает населению продуктами и лекарствами через свой благотворительный фонд. Его предприятия поддерживают армию и силы территориальной обороны.

"Арена-Львов". Фото: prosport-ru.tsn.ua

Наши сотрудники находятся там большую часть времени, помогая беженцам и многим людям с припасами и кроватями, чтобы они могли спать по ночам. Теперь речь идет об эвакуации детей из нашей академии. Я работал с другими сотрудниками клуба, чтобы вывезти их из Украины. К счастью, с помощью властей им удалось добраться до Сплита в Хорватии".

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин – о работе клуба в условиях войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Гендиректор Шахтера уверен, что Украина выиграет эту войну. Сергей Анатольевич поблагодарил цивилизованные страны за поддержку и попросил не останавливать давление на страну-агрессора.

"Это невероятно трагично и очень грустно. Убийство детей, постоянные обстрелы возле моего дома и необходимость помогать детям из академии бежать в безопасное место. Все это как в фильме ужасов. Возле моего дома шли бои, постоянные обстрелы. Смотришь и думаешь про себя, неужели это происходит на самом деле?

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Я был в других городах довольно много раз, совсем недавно – в Мариуполе и Харькове. Это катастрофа. Армия захватчиков уничтожает мирные города и жителей, убивает детей. Это преступления против человечности, за которые должны нести ответственность все причастные.

Я верю, что Украина выиграет эту войну, но нам нужна поддержка. Сегодня Украина защищает всю Европу и ценности свободного демократического мира. Если мы вместе не остановим эту войну, завтра она будет в центре Европы. Все войны рано или поздно заканчиваются переговорами и я надеюсь, что война России против Украины также закончится как можно скорее. Люди знают о поддержке из-за пределов страны и мы не можем отблагодарить всех в достаточной мере.

Украинцы продемонстрировали всему миру, что они готовы защищать свою независимость, но без внешней помощи справиться с тем, что у страны-агрессора ресурсов на порядок больше, будет сложно".