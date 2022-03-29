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"Біля будинку йшли бої, все як у фільмі жахів": гендиректор Шахтаря – про пережитий жах війни

Анатолій Дерека
29 березня, 14:12
Сергій Палкін розповів британським ЗМІ про звірства з боку російських фашистів, а також про гуманітарну роботу Шахтаря в умовах війни

Сергій Палкін - про підсумки 2021 року і цілях на 2022-й / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вже понад місяць Росія активно бомбардує українські міста, розв'язуючи геноцид на нашій території. Ракети руйнують будівлі та вбивають мирне населення, зокрема й дітей.

Війна поставила на паузу наш футбол, УПЛ призупинена на невизначений термін. Тим часом Шахтар переключився на гуманітарну допомогу українцям та армії.

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Генеральний директор донеччан Сергій Палкін в інтерв'ю The Daily Mail згадав перший день війни. Функціонер розповів про перші думки й про те, як допомагав іноземцям евакуюватися з країни.

"Пам'ятаю, як прокинувся від звуків бомбардувань і вибухів, це було сюрреалістично. Я не міг повірити в те, що чув і бачив. Вранці я був дома з сім'єю, а надвечір уже їхав до офісів клубів у Києві.

Намагався організувати спосіб якнайшвидше доставити всіх міжнародних гравців у безпечне місце, а також відправити юнаків молодіжної академії подалі від небезпеки. Я пам'ятаю, як їхав туди і бачив, як люди в сліпій паніці метушилися, намагаючись втекти, відчуття було жахливим.

Я не можу описати це відчуття та думки, що проходили в моїй голові. Сподівався, що з моєю сім'єю буде все гаразд. Футбольний бізнес на той час явно не мав значення. Ліга була призупинена і я був у постійному контакті з нашими легіонерами та їхніми агентами.

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Нам доводилося розглядати різні сценарії розвитку подій та намагатися знайти оптимальне рішення для кожного гравця. На щастя, зараз легіонери та їхні сім'ї покинули Україну й дісталися безпечних місць. Українські гравці перебувають у різних містах, переважно на заході країни.

Деякі з них беруть активну участь у допомозі цивільному населенню та армії. Інші приєдналися до працівників гуманітарного центру у Львові. Є й деякі співробітники, які пішли до лав Збройних сил України та територіальної оборони".

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Також Палкін розповів про роботу гуманітарного центру "Арена-Львів", якому клуб активно допомагає. Нагадаємо, що саме на цьому стадіоні Шахтар проводив домашні матчі у перші роки після від'їзду з окупованого Донецька.

"Клуб бере участь у роботі гумцентру на "Арені-Львів" для прийому та розміщення там біженців. Президент нашого клубу Рінат Ахметов активно допомагає населенню продуктами та ліками через свій благодійний фонд. Його підприємства підтримують армію та сили територіальної оборони.

"Арена-Львов". Фото: prosport-ru.tsn.ua

Наші співробітники знаходяться там більшість часу, допомагаючи біженцям та багатьом людям із припасами та ліжками, щоб вони могли спати ночами. Тепер йдеться про евакуацію дітей із нашої академії.

Я працював з іншими співробітниками клубу, щоб вивезти їх з України. На щастя, за допомогою влади їм вдалося дістатися до Спліту у Хорватії".

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін – про роботу клубу в умовах війни / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гендиректор Шахтаря упевнений, що Україна виграє цю війну. Сергій Анатолійович подякував цивілізованим країнам за підтримку та попросив не зупиняти тиск на країну-агресора.

"Це неймовірно трагічно і дуже сумно. Вбивство дітей, постійні обстріли біля мого будинку та необхідність допомагати дітям з академії бікати в безпечне місце. Все це як у фільмі жахів. Біля мого будинку йшли бої, постійні обстріли. Дивишся і думаєш про себе, невже це відбувається насправді?

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Я був в інших містах досить багато разів, нещодавно – у Маріуполі та Харкові. Це катастрофа. Армія загарбників знищує мирні міста та мешканців, вбиває дітей. Це злочини проти людяності, за які мають відповідати всі причетні.

Я вірю, що Україна виграє цю війну, але нам потрібна підтримка. Сьогодні Україна захищає всю Європу та цінності вільного демократичного світу. Якщо ми разом не зупинимо цю війну, то завтра вона буде в центрі Європи.

Всі війни рано чи пізно закінчуються переговорами і я сподіваюся, що війна Росії проти України також закінчиться якнайшвидше. Люди знають про підтримку з-за меж країни і ми не можемо віддячити всім достатньо.

Українці продемонстрували всьому світу, що вони готові захищати свою незалежність, але без зовнішньої допомоги впоратися з тим, що у країни-агресора ресурсів значно більша, буде складно".