Путин не заслуживает ни места, ни кислорода! В Шахтере жестко проехались по агрессору

Легенда дончан Дарио Срна считает президента РФ главным злом в мире и призывает другие страны помочь Украине одолеть фашистских захватчиков

Дарио Срна рассказал о своей ненависти к Владимиру Путину

Уже более месяца в Украине длится война, которую против нашей страны развязала Россия. Армия фашистов зверски уничтожает ракетами наши города и мирное население.

Жертвой агрессии стал и украинский футбол. УПЛ ушла на паузу, а футболисты по сути остались без работы. Команды помогают стране, чем могут, вне футбольного поля.

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К примеру, директор по футболу Шахтера Дарио Срна в интервью The Daily Mirror рассказал об эвакуации ста детей из футбольной академии клуба в Хорватию. Вместе с ними отправились и их мамы.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь. В Сплите мы мобилизовали 100 детей из академии Шахтера, они находятся в отелях с мамами. Хайдук, где я начинал свою карьеру, и мы пытаемся организовать для них какие-то сборы. Они живут в отелях у моря. Правительство Хорватии мне уже очень помогло. В течение 19 лет игровой карьеры Украина приветствовала меня с распростертыми объятиями с первого дня. Теперь я пытаюсь сделать все возможное, чтобы помочь им в гуманитарном кризисе".

Также Срна высказал свое жесткое мнение о президенте РФ Владимире Путине, который развязал кровавую войну в нашей стране.

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"Я не уважаю человека, отдавшего приказ об этой войне. Я даже не хочу произносить его имя. Он не заслуживает ни места, ни кислорода, потраченного на него. Он выступает за все плохое в этом мире. Он не заслуживал проведения чемпионата мира в своей стране, а заявка России на проведение Евро-2028 должна быть какой-то шуткой. Они не получат ни одного голоса, ни одна нормальная страна за них не проголосует".

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Также Дарио заверил, что будет с Шахтером в это трудное время, и призывает мир помочь Украине в борьбе с российским фашизмом.