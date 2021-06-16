Вот это поддержка сборной: Ирина Морозюк показала эротический наряд в цветах флага

Самая одиозная девушка в украинском футболе поддержала сборную Украины на Евро-2020. Девушка показала фото в цветах национального флага

Ирина Морозюк во всей красе / Фото: Instagram

Бывшая супруга игрока киевского Динамо и сборной Украины Николая Морозюка Ирина нарядилась в цвета национального флага, вероятно, чтобы поддержать нашу команду на Евро-2020. Девушка надела крохотные трусики синего цвета, а грудь прикрыла купальником желтого цвета.

Неизвестно, воодушевит ли она подопечных Андрея Шевченко на победу, но болельщикам точно подняла настроение. Поклонники даже начали писать Ирине, что ей пора попробовать себя в фильмах для взрослых.

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