Вот это фрукт: невеста футболиста сборной показала горячее фото с цитрусовыми нотками

Даша Савина / Фото: Instagram
Невеста защитника Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина опубликовала новую серию пикантных снимков. На фото девушка позирует в ярком наряде из юбки с высоким разрезом и топика, а в руках она держит лимон.
В геолокации красотка отметила столицу Италии Рим, где она отдыхала некоторое время назад и заработала новую армию поклонников. Поэтому в комментариях под новыми фото комплиментами ее засыпали исключительно итальянцы.
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