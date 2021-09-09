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Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
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Вот это дебют! Новичок сборной Украины признан лучшим игроком матча с Чехией

Олег Люлька
9 сентября, 09:50
Наибольшее количество баллов от аналитиков за ничейный поединок с чехами в составе украинской команды получил левый защитник Виктор Корниенко

Корниенко забил дебютный гол за сборную / Фото: УАФ

22-летний Виктор Корниенко, в своем дебютном матче за сборную Украины забивший шикарный гол ударом левой под перекладину, признан самым полезным игроком нашей национальной команды в товарищеской встрече с чехами 1:1.

Рейтинг эффективности игры Корниенко, по оценкам аналитиков InStat, составил 315 баллов.

В активе футболиста Шахтера 68 технико-тактических действий при браке 16%, шесть выигранных единоборств из девяти, три перехвата, семь подборов и один удар по воротам, ставший результативным.

В число лучших игроков сборной Украины в гостевом матче с Чехией, как сообщает zbirna.com, вошли также Андрей Ярмоленко (279 баллов), Денис Бойко и Александр Зубков (по 268 баллов).

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Напомним, гол Виктора Корниенко не стал победным для Украины – на последних секундах встречи чехи отыгрались после удара Выдры.

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Ничейный синдром преследует сборную Украины и в отборе на ЧМ-2022, где миром завершились все пять матчей нашей команды.

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ОБЗОР МАТЧА ЧЕХИЯ – УКРАИНА 1:1

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