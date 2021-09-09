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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Оце дебют! Новачка збірної України визнали найкращим гравцем матчу з Чехією

Олег Люлька
9 вересня, 09:50
Найбільшу кількість балів від аналітиків за нічийний поєдинок з чехами у складі української команди отримав лівий захисник Віктор Корнієнко

Корнієнко забив дебютний гол за збірну / Фото: УАФ

22-річний Віктор Корнієнко, який у своєму дебютному матчі за збірну України забив шикарний гол ударом лівою під поперечину, визнаний найкориснішим гравцем нашої національної команди в товариській зустрічі з чехами 1:1.

Рейтинг ефективності гри Корнієнка, за оцінками аналітиків InStat, становить 315 балів.

В активі футболіста Шахтаря 68 техніко-тактичних дій із браком у 16%, шість виграних єдиноборств з дев'яти, три перехоплення, сім підбирань і один удар по воротах, який став результативним.

До найкращих гравців збірної України в гостьовому матчі з Чехією, як повідомляє zbirna.com, потрапили також Андрій Ярмоленко (279 балів), Денис Бойко і Олександр Зубков (по 268 балів).

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Нагадаємо, гол Віктора Корнієнка не став переможним для України – на останніх секундах зустрічі чехи відігралися після удару Видри.

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Нічийний синдром переслідує збірну України і у відборі на ЧС-2022, де миром завершилися всі п'ять матчів нашої команди.

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ОГЛЯД МАТЧУ ЧЕХІЯ – УКРАЇНА 1:1

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