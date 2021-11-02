2 ноября 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 ноября 19:45
Мальме 0
Челси 1
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
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Колос --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

"Волки" не пустили Зальцбург в плей-офф Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
2 ноября, 22:00
Вольфсбург нанес поражение Зальцбургу и сохранил интригу в группе G. Все команды претендуют на выход в 1/8 финала

Вебер забил красивый гол, но это не помогло австрийцам / Фото: REUTERS

2 ноября стартовал четвертый тур Лиги чемпионов. В группе G встретились Вольфсбург и Зальцбург.

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Гостям была нужна победа, чтобы досрочно выйти в 1/8 финала, хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Это Ридле Баку нанес точный удар в нижний угол.

Австрийцы отыгрались еще в первом тайме. Максимилиан Вебер отличился после исполнения штрафного удара.

А после перерыва "Волки" вырвали победу благодаря Лукасу Нмеча, который отправил мяч в "девятку".

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Вольфсбург – Зальцбург – 2:1
Голы: Баку (3), Нмеча (60) – Вебер (30)

Победа Вольфсбурга окончательно запутала ситуацию в турнирной таблице. Все команды имеют шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В другом матче этой группы сегодня встретятся Севилья и Лилль.

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