2 листопада 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 листопада 19:45
Мальме 0
Челсі 1
2 листопада 8’
Динамо 0
Барселона 0
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

"Вовки" не пустили Зальцбург до плей-офф Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
2 листопада, 22:00
Вольфсбург завдав поразки Зальцбургу і зберіг інтригу у групі G. Усі команди претендують на вихід до 1/8 фіналу

Вебер забив красивий гол, але це не допомогло австрійцям / Фото: REUTERS

2 листопада стартував четвертий тур Ліги чемпіонів. У групі G зустрілися Вольфсбург та Зальцбург.

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Гостям була потрібна перемога, щоб достроково вийти до 1/8 фіналу, господарі відкрили рахунок уже на 3-й хвилині. Це Рідле Баку завдав точний удар у нижній кут.

Австрійці відігралися ще у першому таймі. Максиміліан Вебер відзначився після штрафного удару.

А після перерви "Вовки" вирвали перемогу завдяки Лукасу Нмеча, який відправив м'яч у "дев'ятку".

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Вольфсбург – Зальцбург – 2:1
Голи: Баку (3), Нмеча (60) – Вебер (30)

Перемога Вольфсбурга остаточно заплутала ситуацію у турнірній таблиці. Усі команди мають шанси вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

В іншому матчі цієї групи сьогодні зустрінуться Севілья та Лілль.

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