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Внуки экс-тренера Динамо ночуют в подвале

Максим Мельник
10 марта, 16:39
Николай Павлов, который с Динамо становился чемпионом Украины, рассказал, как живет в столице во время войны

Павлов не покидает родной город / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Легенда украинского тренерского цеха Николай Павлов войну встретил в Киеве.

Бывший наставник Динамо, Днепра и сборной Украины рассказал, как переживает эти жуткие дни в родном городе.

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"Я горд за украинцев! К сожалению, я уже в том возрасте, что оружие в руки не беру. Но искренне переживаю за наших воинов, которые делают настоящие подвиги.

У мене тут рядом внуки, дочки, жена. Есть небольшой подвал, где маленькие дети ночуют. Поддерживаю их, охраняю", – отметил 67-летний Павлов в интервью Футбол24.

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