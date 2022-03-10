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Онуки екстренера Динамо ночують у підвалі

Максим Мельник
10 березня, 16:39
Микола Павлов, який із Динамо ставав чемпіоном України, розповів, як живе у столиці під час війни

Павлов не залишає рідне місто / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Легенда українського тренерського цеху Микола Павлов війну зустрів у Києві.

Колишній наставник Динамо, Дніпра та збірної України розповів, як переживає ці моторошні дні у рідному місті.

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"Я гордий за українців! На жаль, я вже в тому віці, що зброю в руки не беру. Але щиро переживаю за наших воїнів, які роблять справжні подвиги.

У мене тут поряд онуки, доньки, дружина. Є невеликий підвал, де маленькі діти ночують. Підтримую їх, охороняю", – розповів 67-річний Павлов в інтерв'ю Футбол24.

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