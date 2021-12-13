Вместо благодарности получил пи***ну! За Ломаченко заступился его враг

Редкач заступился за Ломаченко / Фото: Instagram, REUTERS

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей, а затем стал праздновать победу с флагом Аккермана на плечах, т. е. Белгорода-Днестровского, – своего родного города. А как же флаг Украины?

Читайте также: Не хватило смелости: Ломаченко раскритиковали после победы над Комми

Реклама

Больше всего уроженцу Белгорода-Днестровского досталось от легендарного боксера Владимира Кличко, который объяснил Васе, что такое патриотизм.

Однако неожиданно за Ломаченко заступился его давний враг Иван Редкач, оставивший на своей странице в Instagram длинный пост.

"Василий вместо слов благодарности от своих земляков, включая госструктур, получил пи***ну. А мог бы получить благодарности и слова поздравления, а лучше даже вознаграждение от своего государства, так как все-таки в кармане у него украинский паспорт и весь мир знает его как представителя Украины.

Реклама

В качестве патриотизма могли бы выделить гонорар или хоть грамоту, а то на голом патриотизме все-таки голодно. С большим уважением к Кличко-младшему, скажу… легко копировать из Wikipedia слова о значении патриотизма когда старший брат мэр Киева.

Но мой пост не о вас. А о том, что важно – это победа. И вот что должно обсуждаться, а не то с каким флагом вышел. Это флаг его родного города, который возможно дал ему больше чем вся Украина. В конце дня важна победа и все.

Бокс – это не командная игра, а индивидуальный вид спорта. Боксер выходит на ринг один и дерется он один и хоть с горшком на голове, важна победа. Конечно же, меня обвинят в лицемерии и т. д. Я скажу так, это мое мнение, я так это вижу, для кого-то он кацап, для кого-то он украинец, для меня спортсмен, боксер, атлет, который поднял Украину и о ней услышали больше.

Реклама

А вообще мне на слова о лицемерии так же все равно, как и Васе на ваши, когда он вышел с флагом родного города. Конечно, амбиции у него завышены и поведение в ринге не совсем уместное, давать указание углу соперника и рефери.

Опять-таки для кого-то это поступок Вася-Львиное сердце, а для кого-то Вася-понторез. Так и с флагом: вынес плохо, не вынес – плохо, флаг города родного плохо, все не так и всегда есть кому угодно и кому нет. И все-таки, все равно главное – это победа", – написал Редкач.

Кстати, не так давно Редкач разозлил украинцев, заявив в соцсетях, что не любит людей, которые живут в Украине. Он назвал своих соотечественников нищими в душе.

Ранее Ломаченко потроллил Тарас Шелестюк. Он предположил, что Василий инвестировал в испанское вино (на флаге изображены виноградные гроздья).