Видно, что украинка: звезда боев в клетке прикрылась двумя цветками в бассейне

Наш боец в UFC Марина Мороз спасается от жаркого солнца Флориды в воде, а на купальнике девушки фоловеры заметили два подсолнечника

Марина Мороз / Фото: Instagram

Единственная украинка в самой престижной лиге смешанных единоборств UFC Марина Мороз готовится к следующему бою против Манон Фиоро по прозвищу "Зверь". Поединок против опасной француженки пройдет 5 июня в Лас-Вегасе. Однако и про отдых спортсменка не забывает, спасаясь от жаркого солнца Флориды в бассейне.

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"Сразу видно, что украинка, поскольку подсолнечники любишь", "Красоточка","Ох, ты – роскошная", – восторгались Мороз ее фоловеры, отметив цветы на купальнике.

Недавно украинка угодила в скандал с фото на своей страничке. Спортсменка, проживающая в Майами, в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из фолловеров в комментариях назвал Марину "проституткой". А вскоре фото и вовсе исчезло со странички Мороз – соцсеть расценила его как неприличное.

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Марина Мороз / Фото: Instagram

Позже, однако, Мороз вернула скандальную фотографию на свою страницу в Instagram, заявив: "Я опубликовала ее снова. А исчезла она потому, что хейтеры подали жалобу. И это – на фото в купальнике, представляете?".

Отметим, что в смешанных единоборствах в активе Марины 10 побед при трех поражениях. И недавно украинка из боев в клетке показала черепа своих недругов.

Ранее единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать.

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