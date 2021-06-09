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Видео – огонь! Сексапильная жена-блондинка Олега Гусева соблазнительно принимает душ

9 июня, 11:09

Андрей Трофимов

Возлюбленная знаменитого динамовца Олега Гусева Мария не постеснялась поделиться с аудиторией весьма пикантным видео своего отдыха на Мальдивах

Жена Олега Гусева Мария / Фото: Instagram

Жена ассистента главного тренера Динамо Олега Гусева Мария, которая в эти дни отдыхает с мужем на Мальдивах, продолжает баловать поклонников горячим контентом из теплых краев.

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На днях Мария Гусева поделилась с фолловерами селфи в откровенном бикини.

А теперь супруга легенды Динамо не постеснялась показать подписчикам в Instagram, как принимает душ в своем любимом, как призналась Мария, леопальдовом купальнике.

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Напомним, Мария Гусева владеет клиникой эстетической медицины и косметологии в Киеве, куда захаживает и ее муж. "Делает ли он тут какие-то процедуры? Да. Но он меня прибьет, если я скажу, что именно. Могу назвать лишь одно – чистка лица. Все остальное – тайна", – рассказывала ранее Мария.

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WAGs Мария Гусева

Источник: Сегодня|Спорт

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