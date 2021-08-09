Верняев, поздравлявший россиян, подал в суд: Беленюк уже отреагировал

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев в Спортивном арбитражном суде Лозанны пытается доказать, что его 4-летняя дисквалификация за допинг несправедлива

Жан Беленюк и Олег Верняев / Фото: Instagram

Украинский гимнаст Олег Верняев, на четыре года отлученный от спорта за мельдоний и из-за этого пропустивший Олимпиаду в Токио, сообщил о подаче апелляционной жалобы в CAS – Спортивный арбитражный суд Лозанны.

Читайте также: Верняеву весело и вне Олимпиады! С какой красоткой отдыхает допинг-грешник

"Четыре недели назад я писал о решении арбитража GEF (комитета по этике в гимнастике) дисквалифицировать меня на четыре года. За эти четыре недели моя жизнь круто поменялась: я узнал, кто искренне меня поддерживал, а кто был рядом просто так"

Олег Верняев / Фото: Instagram

"Значит, такой у меня сейчас в жизни этап. Этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен"

Олег Верняев / Фото: Getty Images

"Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS, сейчас ждем открытия производства. Буду информировать вас о ходе дела. Спасибо за поддержку тем, кто верит в меня"

Олег Верняев / Фото: Instagram

"Обещаю, я сделаю все, что от меня возможно, чтобы доказать свою правоту", – написал у себя в Instagram Олег Верняев

В комментариях под этим постом Жан Беленюк, единственный золотой медалист Украины в Токио, поддержал своего друга Верняева.

"Олежа, удачи! Почему-то уверен, что все будет хорошо! И у тебя все получится!" – написал Беленюк

Пожелала удачи Верняеву и украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая перед самой Олимпиадой в Токио выиграла свое допинговое дело в суде Лозанны.

Читайте также: Заразилась через секс: появились подробности допинг-скандала Даяны Ястремской

Напомним, даже не выступая в Токио, во время Игр Верняев угодил в скандал, поздравив с золотой медалью россиян.