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2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
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Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
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Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Вакцина не помогла: Бавария вернулась в Мюнхен без главного тренера

Сергей Шаховец
21 октября, 13:27
В матче третьего тура Лиги чемпионов Бавария на выезде разгромила Бенфику 4:0. Но после поездки в Лиссабон команда осталась без наставника

Главный тренер Баварии заразился коронавирусом / Фото: Reuters

Главный тренер Баварии вернется в Германию отдельно от команды и уйдет на самоизоляцию, до полного выздоровления, сообщил официальный сайт чемпиона бундеслиги.

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"Юлиан Нагельсманн сдал положительный результат на коронавирус, несмотря на полную вакцинацию. Он полетит обратно в Мюнхен отдельно от команды на медицинском самолете, и затем будет изолирован", – написала пресс-служба немецкого клуба в Twitter.

Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария деклассировала Бенфику со счетом 4:0. Причем ничейный счет 0:0 держался до 70-й минуты игры. Но следующие четырнадцать минут стали фатальными для португальской команды: дубль Зане, голы Эвертона и Левандовски отправили Бенфику в нокаут.

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В другом матче группы Е киевское Динамо уступило на выезде испанской Барселоне 0:1 и опустилось в турнирной таблице на последнюю строчку.

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