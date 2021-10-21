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Лілль --
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Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
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Вакцина не допомогла: Баварія повернулася до Мюнхена без головного тренера

Сергій Шаховець
21 жовтня, 13:27
У матчі третього туру Ліги чемпіонів Баварія на виїзді розгромила Бенфіку 4:0. Але після поїздки до Лісабона команда залишилася без наставника

Головний тренер Баварії заразився коронавірусів / Фото: Reuters

Головний тренер Баварії повернеться в Німеччину окремо від команди і піде на самоізоляцію до повного одужання, повідомив офіційний сайт чемпіона Бундесліги.

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"Юліан Нагельсманн отримав позитивний результат (тесту) на коронавірус, незважаючи на повну вакцинацію. Він полетить назад до Мюнхена окремо від команди на медичному літаку, а потім буде ізольований", – написала пресслужба німецького клубу в Twitter.

Нагадаємо, що в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія декласувала Бенфіку з рахунком 4:0. Причому нічийний рахунок 0:0 тримався до 70-ї хвилини гри. Але наступні чотирнадцять хвилин стали фатальними для португальської команди: дубль Сане, голи Евертона і Левандовського відправили Бенфіку в нокаут.

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В іншому матчі групи Е київське Динамо поступилося на виїзді іспанській Барселоні 0:1 і опустилося в турнірній таблиці на останній рядок.

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