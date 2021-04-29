В постели неглиже: жена динамовца Гусева засветила тату на интимном месте

Мария Гусева / Фото: Instagram
Жена бывшего футболиста, а ныне ассистента главного тренера Динамо Олега Гусева Мария, недавно побаловавшая фолловеров снимком в сексуальном платье с "голыми" флангами, опубликовала очередное пикантное фото в Instagram.
Блондинка показала в сториз, как нежится утром в постели, засветив тату на бедре.
При этом Мария Гусева призналась, что получает удовольствие от прохлады.
"Вот все жалуются, что на улице холодно, ждут, когда уже наступит +20 и выше... А мне нравится такая погода, я не переношу жару, совершенно, особенно в городе. С ужасом предвкушаю горячий и сухой воздух на улице, жару, мух, ос и другие "прелести" лета", – говорит красотка
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Жена Олега Гусева – Мария / Фото: Instagram
Мария Гусева / Фото: Instagram
Мария Гусева / Фото: Instagram
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