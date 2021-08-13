В Минобороны нашли виновного в объятиях Магучих с россиянкой

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене после финала соревнований на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

После финала соревнований по прыжкам в высоту Ярослава Магучих обнималась с россиянкой Марией Ласицкене. При этом, обе спортсменки являются военнослужащими своих государств.

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Сразу после этого Магучих вызвали на ковер в Минобороны. И вот сегодня Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о результатах разговора со спортсменкой.

"Фото объятий со спортсменкой РОК – это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает за честь быть в рядах военнослужащих ВСУ и верная Украине", – написала она в Facebook.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

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Однако на этом "дело Магучих" не закрыто, ведь в ВСУ есть свои принципы публичного общения, которые определяет Доктрина публичного общения:

Согласно п 1.4 Доктрины – открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего.

– открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего. В п. 1.6 Доктрины устанавливается следующее: организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.

устанавливается следующее: организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций. Согласно п.2.1 данной Доктрины "каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства ... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми".

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Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

"Поэтому, сейчас, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе сообщаю – недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", – добавила Маляр.

Ранее мы писали, что Магучих и ее тренеру предлагают сменить гражданство: Россия среди претендентов. После возвращения с бронзовой и скандальной для себя Олимпиады в Токио Ярослава Магучих рассказала о попытках других стран переманить ее к себе.