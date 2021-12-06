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В Италии защищают тренера, обыгравшего Шевченко

Александр Трикиша
6 декабря, 17:08
Андрей Шевченко дебютировал в качестве главного тренера Дженоа в поединке против Ромы, но потерпел поражение. Тем не менее коуч римлян Жозе Моуринью все равно не заслужил похвалу от фанатов

Моуринью и Шевченко / Фото: Twitter

Моуринью обыграл Шевченко со счетом 2:0, но болельщикам этого мало, ведь в последние два матча Рома проиграла и сейчас идет лишь на седьмом месте в турнирной таблице.

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Легенда Ромы Франческо Тотти выступил в защиту португальского тренера.

Моуринью vs Шевченко / Фото: Instagram

"Давайте дадим Моуринью время. Уверен, он хочет принести болельщикам Ромы радость. Но для того, чтобы выигрывать трофеи, нужны сильные футболисты.

Не хочу показаться неуважительным по отношению к этим игрокам, но я не вижу здесь чемпионов, – откровенно сказал Тотти, слова которого приводит Football Italia.

Что же тогда говорить о Шеве. Украинец в четырех матчах во главе Дженоа заработал всего один балл и плетется в хвосте чемпионата. Накануне Дженоа без шансов проиграла Ювентусу.

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Шеву добил Дибала / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что Шева пытался подкупить Моуринью перед матчем. Сделал тренеру Ромы подарок. Новый главный тренер Дженоа перед дебютом в Серии А подарил Жозе Моуринью бутылку красного вина, но это не помогло команде Шевченко.