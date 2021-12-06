В Італії захищають тренера, який обіграв Шевченка

Моурінью і Шевченко / Фото: Twitter
Моурінью обіграв Шевченка з рахунком 2:0, але вболівальникам цього мало, адже останні два матчі Рома програла і зараз йде лише на сьомому місці в турнірній таблиці.
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Легенда Роми Франческо Тотті виступив на захист португальського тренера.
"Давайте дамо Моурінью час. Упевнений, він хоче принести уболівальникам Роми радість. Але для того, щоб вигравати трофеї, потрібні сильні футболісти.
Не хочу здатися зневажливим до цих гравців, але я не бачу тут чемпіонів, – відверто сказав Тотті, слова якого наводить Football Italia.
Що ж тоді говорити про Шеву? Українець у чотирьох матчах на чолі Дженоа заробив лише один бал і плететься у хвості чемпіонату. Напередодні Дженоа без шансів програла Ювентусу.
Раніше ми писали, що Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок. Новий головний тренер Дженоа перед дебютом у Серії А подарував Жозе Моурінью пляшку червоного вина, але це не допомогло команді Шевченка.