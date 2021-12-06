В Італії захищають тренера, який обіграв Шевченка

Моурінью і Шевченко / Фото: Twitter

Моурінью обіграв Шевченка з рахунком 2:0, але вболівальникам цього мало, адже останні два матчі Рома програла і зараз йде лише на сьомому місці в турнірній таблиці.

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Легенда Роми Франческо Тотті виступив на захист португальського тренера.

Моурінью vs Шевченко / Фото: Instagram

"Давайте дамо Моурінью час. Упевнений, він хоче принести уболівальникам Роми радість. Але для того, щоб вигравати трофеї, потрібні сильні футболісти. Не хочу здатися зневажливим до цих гравців, але я не бачу тут чемпіонів, – відверто сказав Тотті, слова якого наводить Football Italia.

Що ж тоді говорити про Шеву? Українець у чотирьох матчах на чолі Дженоа заробив лише один бал і плететься у хвості чемпіонату. Напередодні Дженоа без шансів програла Ювентусу.

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Шеву добив Дібала / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок. Новий головний тренер Дженоа перед дебютом у Серії А подарував Жозе Моурінью пляшку червоного вина, але це не допомогло команді Шевченка.