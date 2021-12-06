6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
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Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
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Колос --
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Зоря --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
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Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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В Італії захищають тренера, який обіграв Шевченка

Олександр Трикіша
6 грудня, 17:08
Андрій Шевченко дебютував як головний тренер Дженоа в поєдинку проти Роми, але зазнав поразки. Тим не менш коуч римлян Жозе Моурінью все одно не заслужив похвалу від фанатів

Моурінью і Шевченко / Фото: Twitter

Моурінью обіграв Шевченка з рахунком 2:0, але вболівальникам цього мало, адже останні два матчі Рома програла і зараз йде лише на сьомому місці в турнірній таблиці.

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Легенда Роми Франческо Тотті виступив на захист португальського тренера.

Моурінью vs Шевченко / Фото: Instagram

"Давайте дамо Моурінью час. Упевнений, він хоче принести уболівальникам Роми радість. Але для того, щоб вигравати трофеї, потрібні сильні футболісти.

Не хочу здатися зневажливим до цих гравців, але я не бачу тут чемпіонів, – відверто сказав Тотті, слова якого наводить Football Italia.

Що ж тоді говорити про Шеву? Українець у чотирьох матчах на чолі Дженоа заробив лише один бал і плететься у хвості чемпіонату. Напередодні Дженоа без шансів програла Ювентусу.

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Шеву добив Дібала / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок. Новий головний тренер Дженоа перед дебютом у Серії А подарував Жозе Моурінью пляшку червоного вина, але це не допомогло команді Шевченка.