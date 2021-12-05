Крушение Шевченко: Дженоа без шансов проиграла Ювентусу

Дженоа, возглавляемая Андреем Шевченко, уступила в Турине Ювентусу 0:2 и продолжает прозябать в зоне вылета Серии А

Шеву добил Дибала / Фото: Коллаж: Сегодня

В четвертом матче под руководством Андрея Шевченко Дженоа снова не забила и проиграла в гостях Ювентусу 0:2.

Ключевым стал гол колумбийского полузащитника Ювентуса Хуана Куадрадо, забившего шикарный "сухим листом" – прямым ударом с углового – на 9-й минуте.

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А в конце встречи Дженоа добил Дибала. 0:2, но подопечные Шевченко могли проиграть и разгромно, если бы не сейвы кипера Сиригу.

Ювентус – Дженоа – 2:0

Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82

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Куадрадо огорчил Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее команда Шевченко проиграла Роме (0:2) и Милану (0:3), взяв лишь очко в игре с Удинезе (0:0). Как следствие, "грифоны" остаются в зоне вылета Серии А и ждут кадрового усиления в январское трансферное окно.

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ШЕВА У РУЛЯ ДЖЕНОА