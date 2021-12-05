5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна 3
Мариуполь 3
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
5 декабря 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
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Спортинг --
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Манчестер Юнайтед --
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Крушение Шевченко: Дженоа без шансов проиграла Ювентусу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
5 декабря, 23:36
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Дженоа, возглавляемая Андреем Шевченко, уступила в Турине Ювентусу 0:2 и продолжает прозябать в зоне вылета Серии А
Шеву добил Дибала
Шеву добил Дибала / Фото: Коллаж: Сегодня

В четвертом матче под руководством Андрея Шевченко Дженоа снова не забила и проиграла в гостях Ювентусу 0:2.

Ключевым стал гол колумбийского полузащитника Ювентуса Хуана Куадрадо, забившего шикарный "сухим листом" – прямым ударом с углового – на 9-й минуте.

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А в конце встречи Дженоа добил Дибала. 0:2, но подопечные Шевченко могли проиграть и разгромно, если бы не сейвы кипера Сиригу.

Ювентус – Дженоа – 2:0
Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82

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Куадрадо огорчил Шевченко
Куадрадо огорчил Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее команда Шевченко проиграла Роме (0:2) и Милану (0:3), взяв лишь очко в игре с Удинезе (0:0). Как следствие, "грифоны" остаются в зоне вылета Серии А и ждут кадрового усиления в январское трансферное окно.

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ШЕВА У РУЛЯ ДЖЕНОА

  • 21 ноября Дженоа – Рома (0:2)
  • 28 ноября Удинезе – Дженоа (0:0)
  • 1 декабря Дженоа – Милан (0:3)
  • 5 декабря Ювентус – Дженоа (2:0)
  • 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
  • 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
  • 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
  • 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Заря
17
36:18
35
4
Днепр-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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