"Увидеть падение Фьюри на канвас – это сплошное удовольствие": экс-чемпион мира сделал прогноз на мегафайт

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман поделился своим прогнозом на третий поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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"Честно, видеть, как Тайсон Фьюри падает, – это сплошное удовольствие. Нет, не подумайте, я люблю Тайсона, но когда такой гигант падает на канвас – это очень зрелищно смотрится.

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Уайлдер устал во втором бою к 4-му раунду. Мы смотрели бой с женой, сели на диван, запаслись попкорном. И если моя жена видит, что тяжеловес устал к 4-му раунду, значит, он реально устал. А когда ты устаешь в 4-м раунде, понятно, что из этого боя целым тебе не выбраться.

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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

С Фьюри Уайлдер впервые столкнулся с проблемой, когда на него не идут, а нужно идти самому, потому что оппонент просто огромный и длиннорукий. Когда ты такой большой, как Фьюри, можно просто работать с дистанции и выигрывать. Ведь тяжеловесы – это не те, кто может челночить и отпрыгивать, длинные руки все равно будут их доставать.

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

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Деонтею нужно чаще бить, добавить какие-то фундаментальные, новые вещи в арсенал. Я допускаю, что он может довести свою правую руку и выиграть нокаутом", – сказал Турман в интервью Youtube-каналу FightHub TV.

Фьюри и Уайлдер очень долго смотрели друг другу в глаза / Фото: Top Rank Instagram

Напомним, что бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером пройдет 9 октября в Лас-Вегасе. Победитель этого противостояния, вероятно, встретится с Александром Усиком в борьбе за звание абсолютного чемпиона.

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