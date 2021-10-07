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Промоутер Усика назвал единственный шанс Джошуа в реванше

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 октября, 11:22
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Александр Красюк уверен, что Энтони Джошуа ни за что не выиграть у Александра Усика по очкам
Усик vs Джошуа: впереди - реванш
Усик vs Джошуа: впереди - реванш / Фото: Getty Images

Энтони Джошуа ни при каких условиях не выиграет повторный бой с Александром Усиком, если он снова продлится все 12 раундов, как это было 25 сентября, когда украинец победил британца единогласным решением судей в Лондоне.

Об этом заявил промоутер новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк.

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"Единственный шанс у Джошуа победить – это нокаутировать Усика. Он же в первом бою выбрал тактику перебоксировать Александра и ошибся. Мы бы хотели, чтобы он для реванша попытался научиться боксировать за три месяца и продолжил соревноваться в этом элементе с Усиком", – сказал Александр Красюк каналу BoxOffice.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля.

Вариантами места проведения повторного боя называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.

При этом после сенсационной победы в первом поединке уже Усик – безоговорочный фаворит реванша с Джошуа у букмекеров.

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