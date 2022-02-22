22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
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Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Усик всплыл в Лондоне: улетел из Украины ради детища российского олигарха

Алексей Андрейцев
22 февраля, 23:32
Сегодня Александр Усик шокировал неожиданным отлетом из Украины. Куда же улетел чемпион мира по боксу? Ответ на этот вопрос оказался неожиданным

Усик посетил матч команды Абрамовича / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Оказывается, Александр Усик отправился в Лондон! Но не искать Энтони Джошуа, как вы могли подумать, а ради посещения матча Лиги чемпионов Челси – Лилль.

Усик в компании своего тренера Сергея Лапина и менеджера Эгиса Климаса посетил стадион "Стэмфорд Бридж".

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Может, Усик решил посмотреть, как играет детище российского олигарха Романа Абрамовича, пока у него не отобрали клуб, ведь Великобритания вводит новые санкции для окружения Путина после вчерашнего вторжения в Украину.

Роман Абрамович / Фото: AFP

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Напомним, совсем недавно сам Усик дебютировал в профессиональном футболе. Боксер сыграл за житомирское Полесье на товарищеском турнире Winter Cup в Турции. Усик вышел на поле всего на 15 минут, но запомнился яркой атакой и едва не сломал одноклубника.

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На главный матч турнира Усик не остался, но даже без него Полесье справилось с Металлистом и завоевало трофей. Получается, что Усик так же стал победителем турнира!

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А вот с боксом пока не складывается. Первый бой с Джошуа состоялся еще в сентябре, но до сих пор неизвестно, когда же будет реванш.

Ранее в Сети появилась версия, что реванш Усик – Джошуа может пройти на крыше небоскреба в Дубае. Вот это было бы зрелище!

А промоутер Эдди Хирн ранее признавался, что хотел бы снова провести бой в Великобритании. Но готов рассмотреть и другие варианты.