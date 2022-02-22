22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик сплив у Лондоні: полетів з України заради дітища російського олігарха

Олексій Андрейцев
22 лютого, 23:32
Сьогодні Олександр Усик шокував несподіваним відльотом із України. Куди ж полетів чемпіон світу з боксу? Відповідь на це запитання виявилася несподіваною

Усик відвідав матч команди Абрамовича / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Виявляється, Олександр Усик вирушив до Лондона! Але не шукати Ентоні Джошуа, як ви могли подумати, а заради відвідування матчу Ліги чемпіонів Челсі – Лілль.

Усик у компанії свого тренера Сергія Лапіна та менеджера Егіса Клімаса відвідав стадіон "Стемфорд Брідж".

Реклама

Може, Усик вирішив подивитися, як грає дітище російського олігарха Романа Абрамовича, поки у нього не відібрали клуб, адже Великобританія запроваджує нові санкції для оточення Путіна після вчорашнього вторгнення в Україну.

Роман Абрамович / Фото: AFP

Реклама

Нагадаємо, зовсім недавно сам Усик дебютував у професійному футболі. Боксер зіграв за житомирське Полісся на товариському турнірі Winter Cup у Туреччині. Усик вийшов на поле всього на 15 хвилин, але запам'ятався яскравою атакою і мало не зламав одноклубника.

Читайте також: Відтрихтував у роздягальні: Усик жорстко обійшовся з футболістом, який не віддав йому пас

На головний матч турніру Усик не залишився, але навіть без нього Полісся впоралося з Металістом і завоювало трофей. Виходить що Усик також став переможцем турніру!

Реклама

А ось з боксом поки що не складається. Перший бій з Джошуа відбувся ще у вересні, але досі невідомо, коли буде реванш.

Раніше в Мережі з'явилася версія, що реванш Усик – Джошуа може пройти на даху хмарочоса у Дубаї. Оце було б видовище!

А промоутер Едді Гірн раніше зізнавався, що хотів би знову провести бій у Великій Британії. Але готовий розглянути інші варіанти.