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Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Усик вернулся в Украину и сделал заявление о войне с Россией

Сергей Шаховец
24 февраля, 21:56
В Украине продолжается война, которую развязала путинская Россия. В конце дня свое заявление сделал Александр Усик

Александр Усик уже в Украине / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по боксу после начала вторжения российских войск покинул Украину. Но буквально за сутки Усик вернулся в Украину и объяснил свое отсутствие.

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"Дорогая Украина, дорогие украинцы! Многие СМИ написали, что я убежал. Нет. Я ездил по роботе, я вернулся, я дома.

Друзья, нам нужно объединиться. Потому что очень тяжелое время сейчас наступило. Меня очень сильно переполняют эмоции.

Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, нужно остановить эту войну и мы должны это сделать. Все вместе", – сказал Усик на видео в своем Instagram.

Правда, мы так и не услышали ни слова о агрессоре. Видимо, в командировке Усик так и не разобрался кто напал на Украину.

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Ранее российскую агрессию осудили Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Петраков, Дарья Белодед и множество других украинских спортсменов.

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.