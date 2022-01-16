Усик устроил новый махач в Буковеле: появилось видео

Ринга ему мало: Усик дерется всюду / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик, давней победой над которым накануне похвастались в России, продолжает активно проводить время в Буковеле.

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе в горах не только катается на лыжах, но и боксирует.

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Усик опубликовал в Instagram видео, как, отложив в сторону лыжи и палки, в защитном шлеме резво махает кулаками в спарринге с невидимым соперником.

"Люблю боксировать. В любом месте, в любое время", – подписал это видео Усик.

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"Человек невидимка нокаутирован!!!"

"Так пройдешь мимо легенды, и не узнаешь кто это был", – пишут в комментариях фолловеры Александра Усика

Ранее мы рассказывали, что Александру надоело драться с людьми – он устроил драку со снеговой пушкой: Усика сдуло за 10 секунд.