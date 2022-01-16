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Усик влаштував новий махач у Буковелі: з'явилося відео

Андрій Трофімов
16 січня, 19:19
На гірськолижному курорті знаменитий боксер відкинув убік палиці і почав розмахувати кулаками

Рингу йому замало: Усик б'ється всюди / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик, давньою перемогою над яким напередодні похвалилися в Росії, продовжує активно проводити час у Буковелі.

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі в горах не тільки катається на лижах, а й боксує.

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Усик опублікував у Instagram відео, як, відклавши убік лижі та палиці, у захисному шоломі жваво махає кулаками у спарингу з невидимим суперником.

"Люблю боксувати. У будь-якому місці, будь-коли", – підписав це відео Усик.

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  • "Людина невидимка нокаутована!!!"
  • "Так пройдеш повз легенду, і не дізнаєшся, хто це був", – пишуть у коментарях фоловери Олександра Усика

Раніше ми розповідали, що Олександру набридло битися з людьми – він учинив бійку зі сніговою гарматою: Усика здуло за 10 секунд.