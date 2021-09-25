Усик прилег на дорожку перед боем с Джошуа, пока Ломаченко смеялся

Усик за считанные минуты перед боем / Фото: Instagram

Александр Усик, в отличие от Энтони Джошуа, прибыл на бой не в мрачном черном цвете, а в голубом спортивном костюме. Онлайн Усик – Джошуа доступен на нашем сайте.

Где усмотреть бой Усик – Джошуа

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Усик абстрагировался от окружающего шума, вставив в уши наушники, подключенные к телефону.

При этом, пока его кум Василий Ломаченко, будучи неподалеку, заразительно смеялся, сам Усик решил прилечь на дорожку.

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Напомним, Александр Усик провел на профессиональном ринге 18 поединков и все выиграл. 13 раз он побеждал нокаутом.

Усик пугает лагерь Джошуа своим умом / Фото: Reuters

На счету Джошуа 24 победы в профи, 22 из них – нокаутом. А еще у Энтони есть одно поражение – тоже нокаутом. Так что британец не является неприступной крепостью. Смотрите, как ранее Джошуа ставили на колени.

Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.584, на победу Усика – 2.976, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).