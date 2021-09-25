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Рух --
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Чорноморець --
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Олександрія --
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Усик приліг на доріжку перед боєм з Джошуа, поки Ломаченко сміявся

Олег Люлька
25 вересня, 23:31
Дивіться, як український боксер проводить останні хвилини перед головним у своєму житті поєдинком проти Ентоні Джошуа на лондонському стадіоні "Тоттенгем"

Усик за лічені хвилини до бою / Фото: Instagram

Олександр Усик, на відміну від Ентоні Джошуа, прибув на бій не в похмурому чорному кольорі, а в блакитному спортивному костюмі. Онлайн Усик – Джошуа доступний на нашому сайті.

Де побачити бій Усик – Джошуа

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Усик абстрагувався від навколишнього шуму, вставивши до вух навушники, підключені до телефону.

При цьому, поки його кум Василь Ломаченко, будучи неподалік, заразливо сміявся, сам Усик вирішив прилягти на доріжку.

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Нагадаємо, Олександр Усик провів на професійному рингу 18 поєдинків і всі виграв. 13 разів він перемагав нокаутом.

Усик лякає табір Джошуа своїм розумом / Фото: Reuters

На рахунку Джошуа 24 перемоги в профі, 22 з них – нокаутом. А ще у Ентоні є одна поразка – теж нокаутом. Тож британець не є неприступною фортецею. Дивіться, як раніше Джошуа ставили на коліна.

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.584, на перемогу Усика – 2.976, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

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