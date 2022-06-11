Усик потерял первое место в рейтинге The Ring. Кто его сбросил с трона?

Александра Усика потеснил с первого места рейтинга японец Наоя Иноуэ / Фото: Коллаж: Сегодня

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

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В топ-списке произошло существенное изменение. После досрочной победы во втором раунде над Нонито Донэйром чемпион мира WBA Super, IBF и WBC в легчайшем весе Наоя Иноуэ поднялся с третьего места на первое, сместив с вершины рейтинга Александра Усика.

В свою очередь чемпион WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд опустился со второй на третью строчку рейтинга.

Бывший чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко остался на седьмом месте. А вот победу Девина Хейни над абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом издание оставило без внимания. Американец даже не смог попасть в десятку лучших.

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Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

1. Наоя Иноуэ

2. Александр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Эррол Спенс

5. Хуан Франциско Эстрада

6. Сауль Альварес

7. Василий Ломаченко

8. Дмитрий Бивол

9. Джош Тейлор

10. Джермелл Чарло

Напомним, украинский боксер Александр Усик стал первым после Майка Тайсона супертяжеловесом, который возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring.

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Александр Усик опередил братьев Кличко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее сообщалось, что контракт на долгожданный бой Усик – Джошуа подписан. Ожидаемая дата боя-реванша 13 или 20 августа, а вот деньги поделят попалам между боксерами. Если Усик сможет победить в этом бою, то наверняка вернет лидерство в рейтинге The Ring.