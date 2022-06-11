10 июня 21:45
Дания 0
Хорватия 1
10 июня 21:45
Австрия 1
Франция 1
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик потерял первое место в рейтинге The Ring. Кто его сбросил с трона?

Сергей Шаховец
11 июня, 08:39
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик опустился на второе место рейтинга лучших боксеров

Александра Усика потеснил с первого места рейтинга японец Наоя Иноуэ / Фото: Коллаж: Сегодня

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Читайте также: Бросил все, чтобы воевать с Россией. Легендарный Дон Кинг без ума от Усика

Реклама

В топ-списке произошло существенное изменение. После досрочной победы во втором раунде над Нонито Донэйром чемпион мира WBA Super, IBF и WBC в легчайшем весе Наоя Иноуэ поднялся с третьего места на первое, сместив с вершины рейтинга Александра Усика.

В свою очередь чемпион WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд опустился со второй на третью строчку рейтинга.

Бывший чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко остался на седьмом месте. А вот победу Девина Хейни над абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом издание оставило без внимания. Американец даже не смог попасть в десятку лучших.

Реклама

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

  • 1. Наоя Иноуэ
  • 2. Александр Усик
  • 3. Теренс Кроуфорд
  • 4. Эррол Спенс
  • 5. Хуан Франциско Эстрада
  • 6. Сауль Альварес
  • 7. Василий Ломаченко
  • 8. Дмитрий Бивол
  • 9. Джош Тейлор
  • 10. Джермелл Чарло

Напомним, украинский боксер Александр Усик стал первым после Майка Тайсона супертяжеловесом, который возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring.

Реклама

Александр Усик опередил братьев Кличко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее сообщалось, что контракт на долгожданный бой Усик – Джошуа подписан. Ожидаемая дата боя-реванша 13 или 20 августа, а вот деньги поделят попалам между боксерами. Если Усик сможет победить в этом бою, то наверняка вернет лидерство в рейтинге The Ring.

Зрителей арены Jeddah Superdome ждет невероятное зрелище / Фото: Коллаж: Сегодня