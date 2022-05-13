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Такое не удавалось даже братьям Кличко! Невероятное достижение Усика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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13 мая, 09:24
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Украинский боксер стал первым после Майка Тайсона супертяжеловесом, который возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
Александр Усик опередил братьев Кличко
Александр Усик опередил братьев Кличко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Легендарное боксерское издание The Ring опубликовало новый рейтинг лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.

Причина обновления – поражение лидера рейтинга Сауля Альвареса. Фиаско в поединке с Дмитрием Биволом отбросило мексиканца с первого места на шестое.

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А лидером стал украинский супертяжеловес Александр Усик! Интересно, что Усик первый со времен Майка Тайсона супертяж, который занял первое место в рейтинге. Такое не удавалось даже братьям Кличко.

ТОП-10 боксеров по версии The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуэ
  4. Эррол Спенс
  5. Хуан Франсиско Эстрада
  6. Канело Альварес
  7. Василий Ломаченко
  8. Дмитрий Бивол
  9. Джош Тейлор
  10. Роман Гонсалес

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Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к предстоящему второму поединку против Энтони Джошуа. Вероятная дата боя – 23 июля. А вот о месте встречи промоутеры боксеров пока не договорились. Рассматриваются два варианта – Ближний Восток или Великобритания.

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1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:55
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Опрос
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
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1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
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1
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2
Бельгия Бельгия
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3
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4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
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Какое место у Украины
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Премьер Лига Чемпионат Украины
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18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
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17
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