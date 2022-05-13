Такое не удавалось даже братьям Кличко! Невероятное достижение Усика

Украинский боксер стал первым после Майка Тайсона супертяжеловесом, который возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Александр Усик опередил братьев Кличко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Легендарное боксерское издание The Ring опубликовало новый рейтинг лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.

Причина обновления – поражение лидера рейтинга Сауля Альвареса. Фиаско в поединке с Дмитрием Биволом отбросило мексиканца с первого места на шестое.

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А лидером стал украинский супертяжеловес Александр Усик! Интересно, что Усик первый со времен Майка Тайсона супертяж, который занял первое место в рейтинге. Такое не удавалось даже братьям Кличко.

ТОП-10 боксеров по версии The Ring:

Александр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Эррол Спенс Хуан Франсиско Эстрада Канело Альварес Василий Ломаченко Дмитрий Бивол Джош Тейлор Роман Гонсалес

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Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к предстоящему второму поединку против Энтони Джошуа. Вероятная дата боя – 23 июля. А вот о месте встречи промоутеры боксеров пока не договорились. Рассматриваются два варианта – Ближний Восток или Великобритания.