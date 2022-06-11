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Україна --
Ірландія --
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Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
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Бельгія --
14 червня 21:45
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Усик втратив перше місце в рейтингу The Ring. Хто його скинув з трону?

Сергій Шаховець
11 червня, 08:39
Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце рейтингу найкращих боксерів

Олександра Усика потіснив з першого місця рейтингу японець Наоя Іноуе / Фото: Колаж: Сьогодні

Авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

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У топ-списку відбулася суттєва зміна. Після дострокової перемоги у другому раунді над Ноніто Донейром чемпіон світу WBA Super, IBF та WBC у найлегшій вазі Наоя Іноуе піднявся з третього місця на перше, посунувши з вершини рейтингу Олександра Усика.

У свою чергу чемпіон WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд опустився з другого на третій рядок рейтингу.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко залишився на сьомому місці. А ось перемогу Девіна Хейні над абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом видання залишило поза увагою. Американець навіть не зміг потрапити до десятки найкращих.

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Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

  • 1. Наоя Іноуе
  • 2. Олександр Усик
  • 3. Теренс Кроуфорд
  • 4. Еррол Спенс
  • 5. Хуан Франціско Естрада
  • 6. Сауль Альварес
  • 7. Василь Ломаченко
  • 8. Дмитро Бівол
  • 9. Джош Тейлор
  • 10. Джермелл Чарло

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик став першим після Майка Тайсона суперважковаговиком, який очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring.

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Олександр Усик випередив братів Кличків / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що контракт на довгоочікуваний бій Усик – Джошуа підписано. Очікувана дата бою-реваншу 13 або 20 серпня, а ось гроші поділять порівну між боксерами. Якщо Усик зможе перемогти в цьому бою, то, напевно, поверне лідерство в рейтингу The Ring.

На глядачів арени Jeddah Superdome чекає неймовірне видовище / Фото: Колаж: Сьогодні