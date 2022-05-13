Такого не вдавалося навіть братам Кличкам! Неймовірне досягнення Усика

Легендарне боксерське видання The Ring опублікувало новий рейтинг найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.
Причина оновлення – поразка лідера рейтингу Сауля Альвареса. Фіаско у поєдинку із Дмитром Біволом відкинуло мексиканця з першого місця на шосте.
А лідером став український суперважковик Олександр Усик! Цікаво, що Усик перший з часів Майка Тайсона супертяж, який посів перше місце у рейтингу. Такого не вдавалося навіть братам Кличкам.
ТОП-10 боксерів за версією The Ring:
- Олександр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Іноуе
- Еррол Спенс
- Хуан Франсіско Естрада
- Канело Альварес
- Василь Ломаченко
- Дмитро Бівол
- Джош Тейлор
- Роман Гонсалес
Нагадаємо, що зараз Олександр Усик готується до майбутнього другого поєдинка проти Ентоні Джошуа. Ймовірна дата бою – 23 липня. А ось про місце зустрічі промоутери боксерів наразі не домовилися. Розглядаються два варіанти – Близький Схід чи Великобританія.