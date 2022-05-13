Такого не вдавалося навіть братам Кличкам! Неймовірне досягнення Усика

Український боксер став першим після Майка Тайсона суперважковиком, який очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Олександр Усик випередив братів Кличків / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарне боксерське видання The Ring опублікувало новий рейтинг найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.

Причина оновлення – поразка лідера рейтингу Сауля Альвареса. Фіаско у поєдинку із Дмитром Біволом відкинуло мексиканця з першого місця на шосте.

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А лідером став український суперважковик Олександр Усик! Цікаво, що Усик перший з часів Майка Тайсона супертяж, який посів перше місце у рейтингу. Такого не вдавалося навіть братам Кличкам.

ТОП-10 боксерів за версією The Ring:

Олександр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Еррол Спенс Хуан Франсіско Естрада Канело Альварес Василь Ломаченко Дмитро Бівол Джош Тейлор Роман Гонсалес

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Нагадаємо, що зараз Олександр Усик готується до майбутнього другого поєдинка проти Ентоні Джошуа. Ймовірна дата бою – 23 липня. А ось про місце зустрічі промоутери боксерів наразі не домовилися. Розглядаються два варіанти – Близький Схід чи Великобританія.