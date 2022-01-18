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Усик потерял много денег за свою позицию. Боксер излил душу

Андрей Трофимов
18 января, 18:26
Боксер уверяет, что из-за политического хейта он не может заключать в Украине многомиллионные контракты

Усик рассказал о контрактах / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что потерял много денег из-за своей позиции.

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Боксер объяснил, почему у него нет в Украине спонсорских контрактов.

"Ситуация такова, что с хейтом и с этим разделением, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов.

Компании отказались, мол: "Ты там политически высказывался". Я говорю: "Где? Покажите". – "Ну вот на тебя там говорят". – "Ну так говорят или я говорю?" – "Ну вот в нашей компании позиция вот такая. Мы хотели, но дали назад". – "Ну, ок".

Достаточно много денег я потерял за свою позицию – я не жалею об этом.

Деньги – это, наверное, самый легкий ресурс, который можно восполнить", – сказал Усик в интервью Маше Ефросининой.

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О какой позиции идет речь, Усик не уточнил. Возможно, о той, что он никак не наберется смелости сказать, что Россия оккупировала его родной Крым.

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