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Усик втратив багато грошей за свою позицію. Боксер вилив душу

Андрій Трофімов
18 січня, 18:26
Боксер запевняє, що через політичний хейт він не може укладати в Україні багатомільйонні контракти

Усик розповів про контракти / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версією WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що втратив багато грошей через свою позицію.

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Боксер пояснив, чому він не має в Україні спонсорських контрактів.

"Ситуація така, що з хейтом і цим поділом, нерозумінням дуже багато контрактів пішло, багатомільйонних контрактів.

Компанії відмовилися, мовляв: "Ти там політично висловлювався". Я говорю: "Де? Покажіть". – "Ну ось на тебе там кажуть". – "Ну так кажуть чи я говорю?" – "Ну ось у нашій компанії позиція ось така. Ми хотіли, але дали назад". – "Ну ок".

Чимало грошей я втратив за свою позицію – я не шкодую про це.

Гроші – це, мабуть, найлегший ресурс, який можна заповнити", – сказав Усик в інтерв'ю Маші Єфросініній.

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Про яку позицію йдеться, Усик не уточнив. Можливо, про те, що він ніяк не набереться сміливості сказати, що Росія окупувала його рідний Крим.

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