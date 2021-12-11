Усик открывает дверь пятой точкой и косит под Фьюри: Лому затмевает его же кум

Усик в Нью-Йорке в халате и шапке-ушанке / Фото: Instagram

Александр Усик продолжает выгуливать в Нью-Йорке черный халат, в котором прибыл на бой своего кума Василия Ломаченко против ганца Ричарда Комми.

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Ломаченко – Комми: где смотреть бой

Фотографий с Усиком в новом имидже в соцсетях так много, что он затмевает в Нью-Йорке Василия Ломаченко.

При этом не обошлось без курьеза: на выходе из отеля Усик побоялся, что его халат развяжется, поэтому придержал его спереди, открыв дверь пятой точкой.

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Фолловеры по-разному оценивают внешний вид Усика в США.

"Крутой прикид", – пишут одни.

"Как цыган ходит. Под Фьюри косит", – утверждают другие.

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Отметим, что таких соперников, как Комми, у Ломаченко еще не было. 82 процента своих боев африканец по прозвищу Терминатор выиграл нокаутом.

Между тем завалить самого Комми – дело не из легких. По словам непобедимого украинца Тараса Шелестюка, о лоб африканца Ломаченко рискует сломать руку.