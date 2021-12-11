Усик відчиняє двері п'ятою точкою і косить під Ф'юрі: Лому затьмарює його ж кум

Усик у Нью-Йорку в халаті і шапці-вушанці / Фото: Instagram

Олександр Усик продовжує вигулювати у Нью-Йорку чорний халат, у якому прибув на бій свого кума Василя Ломаченка проти ганця Річарда Коммі.

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Ломаченко – Коммі: де дивитися бій

Фотографій з Усиком у новому іміджі в соцмережах так багато, що він затьмарює у Нью-Йорку Василя Ломаченка.

При цьому не обійшлося без курйозу: на виході з готелю Усик побоявся, що його халат розв'яжеться, тому притримав його спереду, відчинивши двері п'ятою точкою.

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Фоловери по-різному оцінюють зовнішній вигляд Усика у США.

"Крутий прикид", – пишуть одні.

"Як циган ходить. Під Ф'юрі косить", – стверджують інші.

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Відзначимо, що таких суперників, як Коммі, Ломаченко ще не мав. 82% своїх боїв африканець на прізвисько Термінатор виграв нокаутом.

Тим часом завалити самого Коммі – справа не легка. За словами непереможного українця Тараса Шелестюка, об лоб африканця Ломаченко ризикує зламати руку.