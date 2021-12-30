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Усик грохнет Фьюри! Тренер Уайлдера озвучил четыре причины

Андрей Трофимов
30 декабря, 11:33
Фьюри уже не тот, а Усик жалит больнее, чем кажется – Малик Скотт рассказал, какие факторы заставят Цыганского короля капитулировать

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Если не весной 2022 года, то во второй его половине может состояться бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александр Усик – Тайсон Фьюри.

По мнению бывшего спарринг-партнера украинца британца Дэвида Аллена, одному только Фьюри и по силам одолеть Усика.

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Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Но другой бывший спарринг-партнер Александра, нынешний тренер Деонтея Уайлдера американец Малик Скотт, с этим не согласен. Он предрекает Фьюри фиаско в бою с Усиком.

И вот почему.

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ФЬЮРИ УЖЕ НЕ ТОТ

"Фьюри времен боя с Владимиром Кличко доставил бы Усику большие проблемы за счет подвижности и рефлексов. Но нынешнего, куда более уязвимого Фьюри Усик бы победил".

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

НОГИ УСИКА

"Этот, более тяжелый Тайсон Фьюри, который идет вперед, желает рисковать и наваливается на людей своим весом, – идеальный вариант для Усика, поскольку у Александра быстрые ноги, он использует углы и не отмалчивается на ближней дистанции".

Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

ХИТРОСТЬ УКРАИНЦА

"Усик – боец, у которого вся система построена вокруг ловушек, финтов и хорошей работы на ногах. Плюс, он еще и левша. У Усика легкие ноги, и он становится мощнее. Когда Александр дрался с Джошуа, не было такого, что он пытался избежать боя. Порой он шел вперед и рисковал. Нельзя сказать, что Усик не проявил напор ради победы. Он ни разу не убегал".

"Усик дрался с мощными панчерами и не бегал от них. Нет такого, что он спасается бегством. Усик дает этим парням возможности и заставляет их расплачиваться".

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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УДАРЫ АЛЕКСАНДРА

"Усик – хороший контрпанчер, его удары более точны. Удары Усика жалят больнее, чем кажется. В ринге он обладает скрытой мощью".

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

"Так что если бы я делал ставку, то поставил бы на победу Усика над Фьюри", – приводит слова Малика Скотта Fightnnews.

Малик Скотт восхищается Александром Усиком / Фото: Instagram

Ранее промоутер украинца Александр Красюк заявил, что боя Усик – Фьюри хотят все, даже Джошуа, но весной он, скорее всего, не состоится из-за Диллиана Уайта.

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