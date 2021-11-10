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Усик греет пояса! Громкое заявление жертвы украинца

Любомир Луканюк
10 ноября, 23:56
Дерек Чисора уверен, что Энтони Джошуа победит Александра Усика и вернет чемпионские пояса в Великобританию

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора поделился мнением о реванше, который должен состояться между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Но реванш Усик – Джошуа под угрозой. Все из-за промоутера Ломаченко.

В первом поединке Усик одержал уверенную победу единогласным решением судей. Второй бой планируют провести весной.

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"Это будет отличный бой. Надеюсь, что титулы снова вернутся в Великобританию. Сейчас Александр просто временно присматривает за поясами, греет их, сдувает пылинки. Нам не стоит беспокоиться об этом", – считает Чисора.

Напомним, что осенью прошлого года Чисора дрался с Усиком. Бой прошел все отведенные 12 раундов и Усик одержал победу по очкам.

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Ранее мы сообщали, что Усик замахнулся на чемпионство в новом весе.