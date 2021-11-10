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Усик гріє пояси! Гучна заява жертви українця

Любомир Луканюк
10 листопада, 23:56
Дерек Чісора впевнений, що Ентоні Джошуа переможе Олександра Усика і поверне чемпіонські пояси до Великобританії

Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

Знаменитий британський боксер Дерек Чісора поділився думкою про реванш, який має відбутися між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Але реванш Усик – Джошуа під загрозою. Все через промоутера Ломаченка.

У першому поєдинку Усик здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів. Другий бій планують провести навесні.

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"Це буде відмінний бій. Сподіваюся, що титули знову повернуться до Великобританії. Зараз Олександр просто тимчасово доглядає пояси, гріє їх, здуває порошинки. Нам не варто турбуватися про це", – вважає Чісора.

Нагадаємо, що восени минулого року Чісора бився з Усиком. Бій пройшов усі відведені 12 раундів та Усик здобув перемогу за очками.

Усик – Чісора 31 жовтня в Лондоні

Раніше ми повідомляли, що Усик замахнувся на чемпіонство у новій вазі.