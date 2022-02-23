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5 марта 00:00
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Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
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Усик еще дальше от Украины: боксер засветился на острове

Алексей Андрейцев
23 февраля, 23:01
Чемпион мира по боксу после начала вторжения российских войск покинул Украину, судя по соцсетям сейчас Усик находится в Ирландии

Усик поехал в Ирландию / Фото: Коллаж: Сегодня

Как только началась новая волна агрессия России, крымчанин Александр Усик тут же уехал из Украины.

Вскоре объявился Усик в Лондоне,где пришел посмотреть на матч клуба российского олигарха Романа Абрамовича Челси против Лилля.

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А затем боксера заметили в ресторане, который принадлежит российскому бизнесмену Аркадию Новикову – доверенному лицу президента-агрессора Владимира Путина на выборах в РФ 2018 года.

Спустя некоторое время Усик появился в Ирландии. Судя по посту в Instagram, там он дал интервью. О чем разговаривали, пока не известно. Но вряд ли о войне между Россией и Украиной.

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Ранее Усик жаловался, что на крымской границе его кошмарят. После аннексии Крыма чемпион мира боится признать Россию агрессором и спокойно ездит отдыхать на полуостров.