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Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
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Усик ще далі від України: боксер засвітився на острові

Олексій Андрейцев
23 лютого, 23:01
Чемпіон світу з боксу після початку вторгнення російських військ залишив Україну, судячи з соцмереж зараз Усик знаходиться в Ірландії

Усик поїхав в Ірландію / Фото: Колаж: Сьогодні

Щойно почалася нова хвиля агресія Росії, кримчанин Олександр Усик одразу ж поїхав з України.

Незабаром з'явився Усик у Лондоні,де прийшов подивитися на матч клубу російського олігарха Романа Абрамовича Челсі проти Лілля.

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А потім боксера помітили у ресторані, який належить російському бізнесменові Аркадію Новікову – довіреній особі президента-агресора Володимира Путіна на виборах у РФ 2018 року.

Через деякий час Усик з'явився в Ірландії. Судячи з посту в Instagram, там він дав інтерв'ю. Про що говорили, поки не відомо. Але навряд чи про війну між Росією та Україною.

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Раніше Усик скаржився, що на кримському кордоні його кошмарять. Після анексії Криму чемпіон світу боїться визнати Росію агресором та спокійно їздить відпочивати на півострів.