Умер прямо на ринге: не стало известного украинского тренера и мецената

Умер президент Львовской федерации бокса Богдан Бурда / Фото: Facebook

Новость о смерти известного тренера и мецената бокса сообщила на свой своей странице в Facebook Львовская областная федерация бокса.

"Сегодня на 56 году жизни преждевременно умер президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Богдана Евгеньевича", – говорится в сообщении.

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Как отметили на странице Kamp Sport, Богдан Бурда умер во время боксерской тренировки, прямо на ринге. Причина смерти не сообщается.

Богдан Бурда – мастер спорта, выступал на соревнованиях государственного и международного уровня, тренер.

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В последние десять лет возглавлял Львовскую областную федерацию бокса. Был соучредителем областной общественной организации "Клуб Кожаная перчатка", а также основателем благотворительной организации "Спорт нации".

Ранее мы сообщали, что в итальянском городе Пиза в возрасте 38 лет умер физиотерапевт Алессио Чеккарелли, который работал с украинскими теннисистами Александром Долгополовым и Элиной Свитолиной.

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