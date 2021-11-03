Помер прямо на рингу: не стало відомого українського тренера

Помер президент Львівської федерації боксу Богдан Бурда / Фото: Facebook

Новину про смерть відомого тренера та мецената боксу повідомила на своїй своїй сторінці у Facebook Львівська обласна федерація боксу.

"Сьогодні на 56 році життя передчасно помер президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Бурда. Глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Богдана Євгеновича", – йдеться у повідомленні.

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Як зазначили на сторінці Kamp Sport Богдан Бурда помер під час боксерського тренування, прямо на рингу. Причина смерті не повідомляється.

Богдан Бурда – майстер спорту, виступав на змаганнях державного та міжнародного рівня, тренер.

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В останні десять років очолював Львівську обласну федерацію боксу. Був співзасновником обласної громадської організації "Клуб Шкіряна рукавичка" та засновником благодійної організації "Спорт нації".

Раніше ми повідомляли, що в італійському місті Піза у віці 38 років помер фізіотерапевт Алессіо Чеккареллі, який працював з українськими тенісистами Олександром Долгополовим та Еліною Світоліною.

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