Умер известный украинский футболист и тренер Сергей Морозов

Ушел из жизни известный украинский футболист и тренер Сергей Морозов, запомнившийся своей работой в качестве эксперта на ТВ. Причины смерти неизвестны

Ушел из жизни Сергей Морозов

О смерти Морозова сообщил директор каналов "Футбол" Александр Денисов у себя в Facebook.

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Сергей Морозов родился в Киеве и начинал свою карьеру в Динамо, но до первой команды не дорос из-за перелома ноги. На взрослом уровне играл за другие команды.

Звездное время припало на выступление в составе луганской Зари, с которой в 1972 году он стал чемпионом СССР. Затем он поиграл за московский ЦСКА и в 1977 году завершил карьеру.

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После завершения футбольной карьеры Морозов попробовал себя на поприще тренера, но особых успехов здесь не добился, хотя и получил звание Заслуженного тренера Украины.

Морозов успел потренировать команды из России, Китая, Туркмении и Украины, а с 2008 года перешел на работу на ТВ в качестве эксперта на каналах "Футбол".

В конце сентября трагически погиб бывший украинский футболист. На 42-м году жизни трагически скончался экс-игрок черниговской Десны Максим Маркелов. Подробности смерти спортсмена не сообщаются.

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