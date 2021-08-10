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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Украинский призер Олимпиады намекнул на отъезд в другую страну

Андрей Трофимов
10 августа, 14:25
Шпажист Игорь Рейзлин, добывший на Играх-2020 в Токио бронзу, задумывается о переезде за рубеж – но уже после завершения карьеры спортсмена и перехода на тренерское поприще

Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады / Фото: Reuters

37-летний Игорь Рейзлин, который на первой в своей жизни Олимпиаде в Токио добыл бронзовую медаль, не исключает, что последует примеру другого украинcкого фехтовальщика Александра Горбачука.

Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Горбачук, уже в качестве тренера, уехал работать в Японию, и привел сборную этой страны к золоту домашних Игр-2020.

Александр Горбачук и его сборная Японии / Фото: Reuters

"У нас просто беда в том, что хорошие специалисты уезжают за границу. Как тот же Горбачук, который Японию к золоту привел. Таких, конечно, хотелось видеть у нас, чтобы они работали с нами"

"Но для этого их нужно как-то мотивировать. Наше государство, к сожалению, как те же японцы, китайцы или американцы, платить не может. Посмотрим, как это все поменяется"

"Я там где-то, когда в Париже-2024 отфехтую, тоже, скорее всего, уйду в тренерскую работу. Если будут какие-то сдвиги в оплате работы тренеров, то можно оставаться здесь, на родине. Пока не знаю..." – приводит слова Рейзлина XSport

Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что на Олимпиаде в Токио Украина выиграла для других стран больше золота, чем для себя.

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